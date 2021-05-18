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"Надо быть реалистами": футболист сборной Украины оценил шансы на Евро-2020

"Надо быть реалистами": футболист сборной Украины оценил шансы на Евро-2020
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram r.yaremchuk

Украинский нападающий Роман Яремчук оценил шансы сборной Украины на Евро-2020.

Один из фаворитов объявил состав на Евро-2020

По мнению форварда бельгийского "Гента", сборная Украины - отличная команда, но ее шансы на победу в турнире малы. Яремчук считает, что фаворитами грядущего чемпионата Европы являются Бельгия, Франция и Англия, а для Украины хорошим результатом станет выход из группы.

"Не могу жаловаться на усталость. Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная - хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро. Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап",  - цитирует Яремчука footboom.

"Телеграф" напоминает, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля на полях Старого Света. Сборная Украины на групповом этапе турнира сыграет в квартете С вместе с Австрией, Нидерландами и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Италия объявила состав на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Роман Яремчук.
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