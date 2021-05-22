Украина - Бахрейн: онлайн матча

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет свой первый контрольный поединок на заключительном этапе подготовки к Евро-2020. Противостоять команде Андрея Шевченко будет сборная Бахрейна. Матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове на ОСК "Металлист", начало встречи - в 21:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов игры.

Украина -:- Бахрейн

(начало - в 21:00)

По словам главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, матч с Бахрейном рассматривается исключительно как подготовительный, поэтому результат в этом противостоянии уходит на второй план. Однако порадовать родных болельщиков тренерскому штабу все равно хочется, особенно если учесть, что трибуны харьковского ОСК "Металлист" будут заполнены на 50%.

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, которое стартует 11 июня, "Желто-синие" проведут еще два спарринга. Отметим, сборная Украины на групповой стадии ЧЕ-2020 сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. Начинать свой путь на турнире "Дружина" будет против фаворитов квартета - Нидерландов (13.06.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Украина - Бахрейн в прямом эфире, а также рассказывал, на какой счет ставят букмекеры в этом противостоянии.