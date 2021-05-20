Украина - Бахрейн: букмекеры назвали вероятный счет

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины проведет свой первый контрольный поединок перед Евро-2020, а противостоять "Желто-синим" будет команда Бахрейна. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, сборная Украины является безоговорочным фаворитом противостояния. На победу "Желто-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 1,41, а успех гостей оценивается в 8,20, ничья также маловероятна - 4,60. Букмекеры считают самым вероятным исходом встречи победу украинцев со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 5,70 и 5,90 соответственно).
Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина - Бахрейн (данные за 20 мая):
"Телеграф" напоминает, что после игры с Бахрейном сборная Украины проведет еще два контрольных поединка против Северной Ирландии и Кипра. 20 мая стало известно, где пройдут эти игры.
Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Украина - Бахрейн в прямом эфире.