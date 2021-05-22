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Украина - Бахрейн: онлайн пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Украина - Бахрейн: онлайн пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 22 мая, за день до товарищеского матча Украина - Бахрейн, главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко поучаствует в традиционной пресс-конференции.

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Главный тренер национальной команды ответит на актуальные вопросы журналистов, а также расскажет о ситуации в коллективе накануне старта чемпионата Европы по футболу-2020. Начало мероприятия - в 16:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция пресс-конференции Шевченко доступна на Youtube-канале УАФ: 

"Телеграф" напоминает, что на ЧЕ по футболу, что пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, "Желто-синие" на групповом этапе соревнований сыграют в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. Кроме того, в начале июня наша команды проведет две товарищеские игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Украина - Бахрейн, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 105

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Бахрейна.
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