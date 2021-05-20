Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Украинская Мэрилин Монро": Влада Седан похвасталась "ногами от ушей" (фото)
"Украинская Мэрилин Монро": Влада Седан похвасталась "ногами от ушей" (фото)
Украина - Бахрейн: где и когда смотреть матч
Украина - Бахрейн: где и когда смотреть матч
"Шахтер" в угоду новому тренеру может подписать футболиста "Интера"
"Шахтер" в угоду новому тренеру может подписать футболиста "Интера"
Стало известно, где пройдут июньские матчи сборной Украины перед Евро-2020
Стало известно, где пройдут июньские матчи сборной Украины перед Евро-2020

Шевченко может оставить Реброва без работы

Шевченко может оставить Реброва без работы
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

У украинского тренера Сергея Реброва есть предварительная договоренность с УАФ по сборной Украины. Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Шевченко предложил Шапаренко прикурить на тренировке сборной Украины (видео)

По информации источника, Ребров, который покинет венгерский "Ференцварош" в ближайшее время, должен сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной команды. Однако, если "Шева" по какой-то причине решит остаться в стане "Желто-синих", то Ребров останется без работы. Отмечается, что Шевченко по контракту с УАФ может продлить свое сотрудничество с национальной командой на 1,5 года, а Ребров может возглавить сборную Украины только в случае ухода легенды "Милана".

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко стал послом Серии А.

"Телеграф" напоминает, что уход Реброва из "Ференцвароша" подтвердил президент венгерского клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 561

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сергей Ребров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
02 Роскошный гол Малиновского - в обзоре финала Кубка Италии (видео)
03 Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото
04 Жена украинского футболиста восхитила фигурой в бикини (фото)
05 Ребров подал в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь