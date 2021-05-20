Шевченко может оставить Реброва без работы

У украинского тренера Сергея Реброва есть предварительная договоренность с УАФ по сборной Украины. Об этом сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, Ребров, который покинет венгерский "Ференцварош" в ближайшее время, должен сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной команды. Однако, если "Шева" по какой-то причине решит остаться в стане "Желто-синих", то Ребров останется без работы. Отмечается, что Шевченко по контракту с УАФ может продлить свое сотрудничество с национальной командой на 1,5 года, а Ребров может возглавить сборную Украины только в случае ухода легенды "Милана".

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко стал послом Серии А.

"Телеграф" напоминает, что уход Реброва из "Ференцвароша" подтвердил президент венгерского клуба.