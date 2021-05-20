Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сообщил, что главный тренер команды Сергей Ребров подал в отставку.

По окончании сезона 2020/21 Кубатов обратился к болельщикам, рассказав о проблемах в команде, в частности, функционер поведал о том, что украинский специалист еще в феврале передал через своего агента, что собирается покинуть венгерскую команду в конце сезона. Габор отметил, что Ребров получал зарплату на уровне европейского клуба и он сделал все, чтобы удержать Сергея в коллективе, однако теперь венгерский клуб сосредоточен на подписании нового главного тренера.

"10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего агента, что хочет уйти в конце сезона. Это было неожиданностью. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. У нас уже есть потенциальные кандидаты", - заявил Кубатов в комментарии для origo.

"Телеграф" напоминает, что Ребров трижды подряд приводил "Ференцварош" к чемпионству, а в сезоне 2020/21 команда впервые за долгое время сыграла на групповом этапе Лиги чемпионов.