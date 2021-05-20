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Ребров подал в отставку

Ребров подал в отставку
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ftcofficial

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сообщил, что главный тренер команды Сергей Ребров подал в отставку. 

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По окончании сезона 2020/21 Кубатов обратился к болельщикам, рассказав о проблемах в команде, в частности, функционер поведал о том, что украинский специалист еще в феврале передал через своего агента, что собирается покинуть венгерскую команду в конце сезона. Габор отметил, что Ребров получал зарплату на уровне европейского клуба и он сделал все, чтобы удержать Сергея в коллективе, однако теперь венгерский клуб сосредоточен на подписании нового главного тренера.

"10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего агента, что хочет уйти в конце сезона. Это было неожиданностью. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. У нас уже есть потенциальные кандидаты", - заявил Кубатов в комментарии для origo.

"Телеграф" напоминает, что Ребров трижды подряд приводил "Ференцварош" к чемпионству, а в сезоне 2020/21 команда впервые за долгое время сыграла на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 288

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Венгрия, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.
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