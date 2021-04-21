Ждали почти сто лет: Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к чемпионству (видео)

Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва в третий раз подряд стал чемпионом страны.

В матче 30-го тура Высшей лиги "Ференцварош" разгромил "Уйпешт" со счетом 3:0. Таким образом, команда Сергея Реброва в третий раз подряд стала чемпионом Венгрии. Отметим, в последний раз подобное случалось в далеком 1928 году, в котором "Зеленые орлы" также трижды подряд завоевали победу на внутренней арене. Всего на счету "Фроди" 32 победы в чемпионатах Венгрии.

В пресс-зоне после игры Реброва ждал душ из шампанского:

Отметим, в составе "Ференцвароша" выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

"Телеграф" напоминает, что Ребров впервые за долгое время сумел вывести "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. По иронии судьбы венгерская команда попала в квартет к киевскому "Динамо", где в борьбе с "Бело-синими", "Барселоной" и "Ювентусом" заняла последнее место и покинула еврокубки.