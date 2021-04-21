Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Суперлига официально приостановлена, но настаивает на переменах в футболе
Суперлига официально приостановлена, но настаивает на переменах в футболе
"Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
"Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
"Брехун и интриган": украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети
"Брехун и интриган": украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

Ждали почти сто лет: Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к чемпионству (видео)

Ждали почти сто лет: Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к чемпионству (видео)
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fradi_hu

Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва в третий раз подряд стал чемпионом страны.

В матче 30-го тура Высшей лиги "Ференцварош" разгромил "Уйпешт" со счетом 3:0. Таким образом, команда Сергея Реброва в третий раз подряд стала чемпионом Венгрии. Отметим, в последний раз подобное случалось в далеком 1928 году, в котором "Зеленые орлы" также трижды подряд завоевали победу на внутренней арене. Всего на счету "Фроди" 32 победы в чемпионатах Венгрии.

В пресс-зоне после игры Реброва ждал душ из шампанского: 

Отметим, в составе "Ференцвароша" выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

"Телеграф" напоминает, что Ребров впервые за долгое время сумел вывести "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. По иронии судьбы венгерская команда попала в квартет к киевскому "Динамо", где в борьбе с "Бело-синими", "Барселоной" и "Ювентусом" заняла последнее место и покинула еврокубки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

Все по теме:

Венгрия, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу
02 "Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
03 Метит в сборную: Кравец забил очередной гол в Турции (видео)
04 Суперлига официально приостановлена, но настаивает на переменах в футболе
05 "Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь