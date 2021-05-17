Реброву предложили работу в греческом топ-клубе

Футбольный клуб АЕК хочет сменить главного тренера по итогам неудовлетворительных выступлений команды в сезоне 2020/21. Об этом сообщает sdna.

По информации источника, боссы АЕКа крайне не довольны нынешним главным тренером команды Маноло Хименесом, под руководством которого афинский коллектив занял лишь четвертое место в чемпионате Греции. Сообщается, что греческий клуб рассматривает три кандидатуры на место Хименеса, в частности, украинца Сергея Реброва, который недавно привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу в Венгрии третий год подряд.

Отметим, в составе АЕКа выступают три украинских футболиста - Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ребров поставил "Ференцварошу" условия для продления сотрудничества.