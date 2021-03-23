Ребров рассказал, почему украинские тренеры "Динамо" не хотели работать с испанцами

Бывший главный тренер "Динамо", а ныне наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров сравнил работу украинских и испанских специалистов. По мнению Сергея, специалисты академии "Динамо" не привыкли к постоянному труду, и когда в киевский клуб пришли испанские тренеры, то украинцы были недовольны, ведь работы стало намного больше.

"Конечно, украинские тренеры не хотели испанский вектор, потому что испанцы заставляли работать. А кто же хочет больше работать? Те испанцы приезжали сюда не просто так. Я их проверял, видел, как Рауль, Висенте жили 24 часа в базе и работали рядом со мной. Я видел, как работали Альберто Босх, Унаи Мельгоса. Они заставляли людей работать. Поэтому некоторые тренеры из академии были недовольны тем, что работают слишком много", - цитирует Реброва telegram-канал "Бомбардир".

"Телеграф" напоминает, что в 2020 году "Ференцварош" Реброва уступил "Динамо" борьбу за путевку в плей-офф Лиги Европы. К слову, совсем недавно киевляне и сами попрощались с еврокубком.