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"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)

"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)
00:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер villarrealcf

В четверг, 18 марта, "Вильярреал" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"Вильярреал" принялся за дело уже с первых минут, и киевляне под давлением "Желтой субмарины" дрогнули. Сначала на 13-й минуте Жерар Морено головой замкнул навес Чуквуезе с правого фланга, а затем на 36-й минуте испанский форвард после успешного прессинга хозяев с близкого расстояния поразил ворота Бущана.

"Вильярреал" 2:0 "Динамо"

Голы: Жерар Морено 13', 36'

Первый матч - 2:0

"Телеграф" напоминает, что первая игра между командами, что состоялась в Киеве, завершилась в пользу "Желтой субмарины" со счетом 0:2. Таким образом, по сумме двух матчей в 1/4 финала ЛЕ шагает именно испанский коллектив. Жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. "Динамо" попрощалось с еврокубками.

Ранее свою последнюю игру в евросезоне сыграл и донецкий "Шахтер".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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