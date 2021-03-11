"Динамо" показало игру, но не результат: видеообзор первого матча с "Вильярреалом"

В четверг, 11 марта, Динамо в рамках матча 1/8 финала Лиги Европы принимало "Вильярреал". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:2 в пользу испанцев.

В первом тайме киевляне создали несколько перспективных моментов, однако вышли вперед именно гости. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах Жерара Морено, который исполнил прострел слева, а набежавший Пау Торрес без проблем переправил круглого в пустые ворота. Во втором тайме гости удвоили преимущество. На 52-й минуте Рауль Альбиоль добил мяч в пустые ворота после сейва Бущана перед собой. Вновь провалился левый фланг обороны киевлян, откуда последовал навес на Морено, который первым угрожал воротам Георгия.

"Динамо" 0:2 "Вильярреал"

Голы: Пау Торрес 30', Рауль Альбиоль 52'

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Алльбиоля:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, ответная игра состоится ровно через неделю в Испании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что состав "Вильярреала" более чем в два раза дороже состава "Динамо". До матча в Киеве столичная команда пересекалась с "Желтой субмариной" дважды.