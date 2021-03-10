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Футболисты "Динамо" вдвое дешевле игроков "Вильярреала"

Футболисты "Динамо" вдвое дешевле игроков "Вильярреала"
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм viktortsygankov, pauttorres

В четверг, 11 марта, "Динамо" примет "Вильярреал" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2020/21. Накануне матча "Телеграф" рассмотрел трансферные стоимости обеих команд.

Общая стоимость игроков "Динамо" по версии авторитетного портала transfermarkt оценивается в € 115,85 млн. Киевский клуб по этому показателю занимает второе место в УПЛ. Самым дорогим "динамовцем" является украинский полузащитник Виктор Цыганков, стоимость которого оценивается в € 24,00 млн.

Футболисты "Вильярреала" в сумме стоят € 246,70 млн, что более чем в два раз выше стоимости игроков "Динамо". К слову, подопечные Унаи Эмери занимают шестое место по этому показателю в Ла Лиге. Самым дорогим "активом" "Желтой субмарины" является Пау Торрес, трансферная стоимость которого составляется € 50,00 млн. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не верят в киевлян в противостоянии с испанцами. Игру "Динамо" - "Вильярреал" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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