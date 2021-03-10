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"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры не дают шансов киевлянам в первом матче

"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры не дают шансов киевлянам в первом матче
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 11 марта, киевское "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет испанский "Вильярреал". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне поединка букмекеры дали свой прогноз на игру.

По мнению специалистов, "Желтая субмарина" является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на победу испанцев колеблется с 1,95 до 1,99. В то же время успех "Динамо" оценивается 3,90-4,30, ничья - в 3,40-3,50.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" (данные за 10 марта):

  • Пари-Матч: (победа "Динамо" 4,30 - ничья 3,40 - победа "Вильярреала" 1,95)
  • Фаворит: ( 4,10 - 3,50 - 1.99)
  • William Hill: (3,90 - 3,40 - 1,95)

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала ЛЕ "Динамо выбило "Брюгге", а "Вильярреал" справился с РБ "Зальцбург" (общий счет 4:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" разгромило команду Милевского в УПЛ. "Вильярреал", в свою очередь, в своем последнем поединке Примеры уступил "Валенсии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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