"Динамо" - "Вильярреал": букмекеры не дают шансов киевлянам в первом матче

В четверг, 11 марта, киевское "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет испанский "Вильярреал". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне поединка букмекеры дали свой прогноз на игру.
По мнению специалистов, "Желтая субмарина" является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на победу испанцев колеблется с 1,95 до 1,99. В то же время успех "Динамо" оценивается 3,90-4,30, ничья - в 3,40-3,50.
Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" (данные за 10 марта):
"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала ЛЕ "Динамо выбило "Брюгге", а "Вильярреал" справился с РБ "Зальцбург" (общий счет 4:1).
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" разгромило команду Милевского в УПЛ. "Вильярреал", в свою очередь, в своем последнем поединке Примеры уступил "Валенсии".