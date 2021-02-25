"Динамо" на последних минутах выбило "Брюгге" из Лиги Европы (видео)

В четверг, 25 февраля, "Брюгге" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая на стадионе "Ян Брейдель", завершилась со счетом 0:1 в пользу киевлян.

Украинской команде необходимо было забивать, чтобы рассчитывать на успех в противостоянии с бельгийцами, однако в первом тайме команды создали лишь один момент на двоих. "Брюгге" пытался забрасывать мяч на высоченного Доста, а вице-чемпионы Украины искали свой шанс в игре флангами, где орудовал активный Жерсон Родригес. Однако хозяева здорово встречали атаки гостей, не дав ни единого шанса "Бело-синим" за первые 45 минут. Во втором тайме "Брюгге" выглядел намного лучше, а "Динамо" начало создавать свои моменты только после выхода Николая Шапаренко в середине тайма. На 83-й минуте "динамовцы" неожиданно вышли вперед. Родригес передачей на Цыганкова разрезал оборону хозяев, а Виктор прострелил на Виталия Буяльского, который и стал автором победного гола.

Отметим, в составе "Брюгге" практически весь матч провел украинец Эдуард Соболь, который был заменен после пропущенного бельгийцами гола.

"Брюгге" 0:1 "Динамо"

(первый матч 1:1)

Гол: Буяльский 83'

Предупреждения: Ван ден Кейбус 19' - Беседин 49'

Видео гола Буяльского:

Полный видеообзор встречи:

Составы команд:

"Брюгге": Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Дирар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84), Дост (Баджи, 57).

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Андриевский, 87), Родригес, Беседин.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы пробилось "Динамо". Жеребьевка этой стадии турнира состоится 26 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 февраля "Шахтер" добыл путевку в 1/8 финала ЛЕ, переиграв в сложном поединке "Маккаби" Тель-Авив.