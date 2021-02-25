"Шахтер" попал под израильский пресс в Киеве: видеообзор матча с "Маккаби" Тель-Авив

В четверг, 25 февраля, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 2020/21 принимал "Маккаби" Тель-Авив. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкой команды.

"Горняки" мощно начали поединок и не реализовали несколько убойных моментов. Марлос не сумел в фирменном стиле закрутить мяч в угол ворот, а Матвиенко с пары метров пробил намного выше. Гости включились во второй половине тайма и создали еще более опасные возможности. В одной из атак мяч угодил в перекладину и штангу ворот шокированного Трубина.

Во втором тайме "Маккаби" играл первым номером, но забить сумели именно "Горняки". На 67-й минуте Жуниор Мораес реализовал пенальти, который заработал Тете.

"Шахтер" 1:0 "Маккаби" Тель-Авив

(Первый матч 2:0)

Гол: Жуниор Мораес 67' (пенальти)

Предупреждение: Витао 33'

Видео гола Мораеса:

Полный видеообзор поединка:

Составы команд:

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Корниенко, 79), Матвиенко, Алан Патрик, Майкон, Соломон (Тете, 46), Марлос (Маркос Антонио , 46), Тайсон (Коноплянка, 79), Мораес (Фернандо, 79).

"Маккаби" Тель-Авив: Даниэль, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Перец, Глазер, Голаса (Рикан, 76), Бен-Хаим II (Блэкмэн 69), Пешич (Герреро, 69), Хозез (Битон, 76).

Таким образом, "Горняки" по сумме двух матчей пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка следующего раунда еврокубка состоится в пятницу, 26 февраля.

"Телеграф" напоминает, что первой командой, которая пробилась в 1/8 финала ЛЕ стал английский "Тоттенхэм".