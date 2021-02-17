"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, "Маккаби" Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы примет донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Израиле на стадионе "Блумфилд", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летесье. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

"Шахтер" впервые играет с израильской командой в еврокубках. "Горняки" попали в плей-офф Лиги Европы через группу Лиги чемпионов, где дончане обошли "Интер", но пропустили вперед "Реал" и "Боруссию" М. "Маккаби" Тель-Авив, в свою очередь, занял второе место на групповом раунде Лиги Европы в квартете I, опередив "Сивасспор" и "Карабах", пропустив вперед лишь испанский "Вильярреал". Примечательно, что дончане и израильтяне являются единственной парой чемпионов своих стран в 1/16 финала ЛЕ.

Ранее "Шахтер" опубликовал заявку на игру:

Отметим, "Шахтер" неудачно стартовал в 2021 году, впервые не сумев обыграть "Колос". "Маккаби" ,в свою очередь, идет на втором месте в национальной лиге, а в последнем матче тель-авивская команда обыграла "Хапоэль" Кфар-Саба (0:1).

Ответная игра между командами состоится 25 февраля в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру "Маккаби" - "Шахтер" в прямом эфире в Украине, а также сообщал о котировках букмекеров на поединок.