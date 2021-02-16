"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, "Шахтер" проведет выездную встречу в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 против "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится в Израиле на стадионе "Блумфилд", начало игры в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине встречу "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом поединка в сети можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (пробная подписка стоит 1 грн, - прим. ред.). У нас на сайте будет доступна прямая текстовая трансляция игры, в которой оперативно будут добавлены видео лучших моментов матча.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой "Маккаби" - "Шахтер".

"Телеграф" напоминает, что в своем первом матче в 2021 году "Шахтер" не сумел переиграть "Колос".