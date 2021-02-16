"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, донецкий "Шахтер" гостевым матчем против "Маккаби" Тель-Авив возобновляет еврокубковый сезон. Встреча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 пройдет в Израиле на стадионе "Блумфилд", начало игры в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, "Шахтер" является безоговорочным фаворитом встречи. На успех "Горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,81-1,83 против 4,33-4,75 за "Маккаби". Ничейный исход котируется коэффициентом 3,50-3,70.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив" - "Шахтер" (данные за 16 февраля):

Пари-Матч: (победа "Маккаби" Тель-Авив 4,40 - ничья 3,70 - победа "Шахтера" 1,81)

Фаворит: ( 4,75 - 3,70 - 1.81)

William Hill: (4,33 - 3,50 - 1,83)

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" неудачно возобновил сезон в УПЛ. "Горняки" в перенесенном в Киев поединок впервые в своей истории не сумели обыграть "Колос". "Маккаби" Тель-Авив, в свою очередь, весьма ударно выступает на внутренней арене, победив в последнем матче "Хапоэль" Кфар-Саба (0:1). Как и "Шахтер", "Маккаби" идет вторым в турнирной таблице национального чемпионата.