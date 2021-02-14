"Шахтер" впервые в истории не сумел обыграть "Колос" (видео)

В воскресенье, 14 февраля, Колос в рамках перенесенного матча 14-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась без голов - 0:0.

Несмотря на статус аутсайдера противостояния, именно "Колос" создал самые острые моменты в игре, однако в рамке ворот "Горняков" уверенно действовал Анатолий Трубин, который отражал даже удары в упор. Примечательно, что впервые за шесть игр между собой дончане впервые не сумели переиграть коллектив из Ковалевки.

Этот результат позволил "Колосу" (19 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (30 очков) - второй. В следующем туре команда из Ковалевки отправится в гости ко "Львову" (20.02.2021), а "Горняки" примут "Рух" (21.02.2021).

Отметим, в параллельном поединке 14-го тура "Александрия" в гостях одолела "Мариуполь" со счетом 0:1.

"Телеграф" напоминает, что изначально игра "Колос" - "Шахтер" должна была пройти 13 февраля в Ковалевке (Киевская область) на местном стадионе, однако встречу перенесли из-за вьюги в Киев. Примечательно, что "Динамо" свой поединок провело 13 февраля в Киеве, а готовить поле к игре помогал даже 75-летний Мирча Луческу.