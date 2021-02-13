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Красивый гол Буяльского и дубль Беседина: "Динамо" победило "Олимпик" (видео)

Красивый гол Буяльского и дубль Беседина: "Динамо" победило "Олимпик" (видео)
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 13 февраля, "Динамо" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимало "Олимпик". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. 

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На жестком газоне в мороз команды, хоть и не показали выдающийся технический футбол, зато порадовали телезрителей голами уже в первом тайме. Первыми открыли счет гости. На 19-й минуте Фабрисио Алваренга завершил блестящую контратаку дончан. Вице-чемпионы Украины не смутились и отыгрались через 11 минут. Виктор Цыганков мощно пробил со штрафного, а вратарь "Олимпика" Чекотун неудачно отбил мяч прямо на голову отбывшего длительную дисквалификацию Артему Беседину, который забил первый гол "Динамо" в 2021 году. Артем отличился еще раз, но его забитый мяч был справедливо отменен из-за офсайда.

Во втором тайме киевляне засыпали ворота дончан массой атак, одна из которых увенчалась успехом только после того, как донецкая команда осталась в меньшинстве (вторую желтую карточку получил Таддеус Нкенг). А победный гол на свой счет записал Виталий Буяльский, который красивым ударом с лету застал врасплох Чекотуна. На этом неприятности для гостей не закончились. На 90-й минуте игрок "Олимпика" Орест Лебеденко получил прямую красную карточку за фол вблизи своей штрафной. Затем Цыганков со стандарта пробил в штангу, а на добивании вновь оказался Артем Беседин, оформивший после своего возвращения дубль. 

Этот результат оставил "Динамо" (33 очка) на первом месте в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (17 очков) - седьмой. В следующем туре "Бело-синие" отправятся в гости к "Десне" (21.02.2021), а дончане примут "Днепр-1" (19.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в стартовый игровой день 14-го тура УПЛ "Заря" переиграла "Десну", а "Минай" в дебютной игре Артема Милевского уступил "Львову". Отметим, игра "Колос" - "Шахтер" была перенесена на 14-е февраля в Киев из-за сложных погодных условий. С расписанием трансляций всех остальных матчей 14-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, УПЛ.
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