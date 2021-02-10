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В "Шахтере" усмотрели неуважение со стороны УАФ, вспомнив о Лобановском

В "Шахтере" усмотрели неуважение со стороны УАФ, вспомнив о Лобановском
19:45 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fcshakhtar

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал невключение главного тренера команды Луиша Каштру в номинацию "лучший тренер мужских команд 2020 года" по версии Украинской ассоциации футбола (УАФ). По мнению хорватского специалиста, данное решение УАФ является неуважением к "Горнякам", ведь у Каштру в 2020 году за плечами очень много весомых побед, включая два триумфа над "Реалом" в Лиге чемпионов.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего. "Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над "Реалом" в Лиге чемпионов. Последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал "Реал", был великий тренер в истории Украины - Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров. Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?" - заявил Срна в комментарии для terrikon.

Пресс-служба "Горняков" также находится в недоумении из-за этой ситуации:

УАФ номинировал на данную награду главного тренера "Десны" Александра Рябоконя, наставника "Зари" Виктора Скрипника, а также менеджера "Динамо" Мирчу Лческу.

Лучшие тренеры Украины в 2020 году по версии УАФ

"Телеграф" напоминает, что в сезоне 2020/21 Горняки сумели пробиться в плей-офф Лиги Европы, а на внутренней арене они занимают второе место, отставая от "Динамо" на одно очко.

Ранее один из лидеров "Шахтера" подтвердил свои переговоры с английскими клубами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна, Луиш Каштру.
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