Футболист "Шахтера" подтвердил переговоры с клубами АПЛ

Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон заинтересовал ряд клубов из Англии. Об этом игрок сообщил сам в комментарии для sport5. Кроме того, футболист сборной Израиля рассказал, что уже ведутся переговоры о его переходе в летнее трансферное окно.

"Ведутся переговоры с командами из Англии, и мой трансфер может состояться летом. Моя мечта - играть в Англии, и мне кажется, для меня это наиболее реальный вариант, ведь у английских команд есть деньги", - считает Манор.

Отметим, в сезоне 2020/21 21-летний левый вингер "Горняков" на клубном уровне провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и одну голевую передачу. Контракт Соломона с дончанами действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает Манора в € 15 млн. Хавбек оказался в "Шахтере" в январе 2019 года, перейдя в стан украинского клуба за € 6 млн из "Маккаби" (Петах-Тиква).

Напомним, "Шахтер" в субботу, 13 февраля, проведет свой первый официальный матч в 2021 году против "Колоса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коноплянка оформил дубль за "Шахтер".