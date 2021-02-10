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Футболист "Шахтера" подтвердил переговоры с клубами АПЛ

Футболист "Шахтера" подтвердил переговоры с клубами АПЛ
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм manorsolomon

Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон заинтересовал ряд клубов из Англии. Об этом игрок сообщил сам в комментарии для sport5. Кроме того, футболист сборной Израиля рассказал, что уже ведутся переговоры о его переходе в летнее трансферное окно.

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"Ведутся переговоры с командами из Англии, и мой трансфер может состояться летом. Моя мечта - играть в Англии, и мне кажется, для меня это наиболее реальный вариант, ведь у английских команд есть деньги", - считает Манор.

Отметим, в сезоне 2020/21 21-летний левый вингер "Горняков" на клубном уровне провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и одну голевую передачу. Контракт Соломона с дончанами действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает Манора в € 15 млн. Хавбек оказался в "Шахтере" в январе 2019 года, перейдя в стан украинского клуба за € 6 млн из "Маккаби" (Петах-Тиква).

Напомним, "Шахтер" в субботу, 13 февраля, проведет свой первый официальный матч в 2021 году против "Колоса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коноплянка оформил дубль за "Шахтер".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, АПЛ, Манор Соломон.
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