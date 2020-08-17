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Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)

Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
23:52 Пн, 17 Август 2020 Телеграф Телеграф Спорт
В понедельник, 17 августа, состоялся матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 Интер - Шахтер.

Встреча, проходившая на нейтральном стадионе "Дюссельдорф" (Германия), завершилась со счетом 5:0 в пользу итальянской команды.

Первый тайм прошел в довольно медленном темпе, команды часто играли поперек и, казалось, такой сценарий продолжится до первой ошибки. К сожалению, первыми ошиблись Горняки. Пятов неудачно выбил мяч на Николо Бареллу, итальянец промчался на правый фланг и навесил прямо на голову Лаутаро Мартинеса, который и открыл счет в игре. Кривцов почему-то потерял позицию и дал пробить аргентинцу. Интер полностью закрылся и единственным шансом для дончан было реализовать индивидуальное мастерство атакующих футболистов. В концовке тайма инициативу на себя взял Маркос Антонио, который решил пробить из-за пределов штрафной - мяч после удара бразильца пролетел в считанных сантиметрах от перекладины.

Интер 5:0 Шахтер

Голы: Лаутаро Мартинес 19', 74', Д'Амброзио 64', Лукаку 78', 84'

Видео лучших моментов первого тайма:

Второй тайм обе команды начали поактивнее, поперечных передач уже было намного меньше. Интер атаковал более остро, а Шахтер больше владел мячом. Горняки создали убойный момент усилиями Матвиенко и Мораеса, однако уже в следующей атаке Нерадзурри получили угловой и гол со стандарта. Отличился Данило Д'Амброзио после навеса с углового в исполнении Брозовича. На 74-й минуте поединка Лаутаро Мартинес красивым ударом с линии штрафной сделал счет разгромным. В моменте с третьим взятием ворот обидную ошибку допустил Степаненко. Через четыре минуты вышедший на замену Коноплянка обрезался на своей половине поля, Мартинес подхватил мяч и вывел Лукаку на ударную позицию, а Ромелу переиграл Пятова в ближнем бою. Еще через шесть минут нападающий сборной Бельгии оформил дубль, оставив в дураках защитника Шахтера Давида Хочолаву и пробив между ног Пятову.

Видео первого гола Лаутаро Мартинеса:

Видео гола Д'Амброзио:

Видео второго гола Мартинеса:

Видео гола Лукаку:

Видео второго гола Лукаку:

Таким образом, в финале Лиги Европы Интер встретится с Севильей, которая ранее переиграла Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол.

Автор:

Телеграф
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