Шахтер совершил чемпионский камбэк в игре с Александрией (Видео)

Шахтер в матче с Александрией досрочно защитил чемпионский титул.

Сегодня, 20 июня, Шахтер в матче 27-го тура чемпионата Украины минимально переиграл Александрию. Поединок проходил в Киеве на НСК Олимпийский и завершился со счетом 3:2 в пользу дончан. Эта победа позволила Горнякам досрочно завоевать золотые медали первенства Украины.

Матч проходил за явным преимуществом Горняков, "гостям" сегодня лишь удавались ударные 5-минутки.

Счет был открыт уже на старте первого тайма: на 13-й минуте Тайсон пушечным ударом реализовал пенальти, который заработал Мораес. После забитого мяча бразилец встал на одно колено, поддержав акцию против расизма. Отметим, перед началом поединка дончане разминались в футболках в поддержку врачей.

В начале второго тайма Александрии удался небольшой подвиг: в течении трех минут футболисты Шарана дважды огорчали ворота Пятова. Сначала Банада головой сравнял счет в поединке после подачи с углового, а затем Третьяков забил "ответный" пенальти. Героем встречи стал вышедший на замену Тете, оформивший дубль.

Таким образом, Горняки стали 13-кратными чемпионами Украины.

⚒ Ч Е М П И О Н Ы У К Р А И Н Ы #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/v3wlHa3Ufb — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 20, 2020

Шахтер - Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков 52 (пен.)

Лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен позднее.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес.

Александрия: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждения: Додо — Шендрик, Пашаев, Шастал.