75-летний Луческу взял в руки лопату, чтобы подготовить поле к игре (видео)

В субботу, 13 февраля, "Динамо" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимает "Олимпик". Накануне поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в руки лопату, чтобы помочь сотрудникам стадиона в подготовке газона к игре.

75-летний румынский специалист вместе с представителем тренерского штаба "Динамо" - Олегом Гусевым помогали работникам стадиона имени Лобановского в Киеве расчищать травяное покрытие от снега и ледяной корки.

Отметим, поединок с "Олимпиком" начался в 17:00 по киевскому времени. У нас на сайте доступна прямая видеотрансляция игры.

Примечательно, что встречу "Колос" - "Шахтер", которая должна была пройти 13 февраля в Ковалевке (Киевская область), перенесли на 14 февраля в столицу из-за погодных условий.