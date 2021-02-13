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"Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча
"Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция матча

75-летний Луческу взял в руки лопату, чтобы подготовить поле к игре (видео)

75-летний Луческу взял в руки лопату, чтобы подготовить поле к игре (видео)
17:56 Сегодня Телеграф Фото: football24

В субботу, 13 февраля, "Динамо" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимает "Олимпик". Накануне поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу взял в руки лопату, чтобы помочь сотрудникам стадиона в подготовке газона к игре.

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75-летний румынский специалист вместе с представителем тренерского штаба "Динамо" - Олегом Гусевым помогали работникам стадиона имени Лобановского в Киеве расчищать травяное покрытие от снега и ледяной корки.

Мирча Луческу с лопатой перед матчем Динамо - Колос

Мирча Луческу с лопатой перед матчем Динамо - Колос

Мирча Луческу с лопатой перед матчем Динамо - Колос

Мирча Луческу с лопатой перед матчем Динамо - Колос

Отметим, поединок с "Олимпиком" начался в 17:00 по киевскому времени. У нас на сайте доступна прямая видеотрансляция игры.

Примечательно, что встречу "Колос" - "Шахтер", которая должна была пройти 13 февраля в Ковалевке (Киевская область), перенесли на 14 февраля в столицу из-за погодных условий

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 701

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Мирча Луческу, Футбол.
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