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Луческу сплавит лишнего форварда в Польшу

Луческу сплавит лишнего форварда в Польшу
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nazariyrusyn31

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин близок к уходу из киевской команды. Такую информацию озвучили на Youtube-канале "ТаТоТаке".

Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим

По данным источника, Русин покинет "Динамо" и с большой долей вероятности окажется в аренде в польской "Легии". Варшавский клуб хочет выкупить игрока, однако боссы "Динамо" согласным пока только на аренду. Примечательно, что в "Легию" уходит также центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов, о трансфере которого сообщили польские СМИ.

По приходу Мирчи Луческу в "Динамо" Назарий полностью выпал из основной обоймы футболистов киевлян. В сезоне 2020/21 22-летний Русин сыграл лишь 19 минут, выйдя на замену в матче УПЛ. Transfermarkt оценивает форварда в € 1 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Легия" на сборе в ОАЭ одолела "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол, УПЛ, Назарий Русин.
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