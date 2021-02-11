Луческу сплавит лишнего форварда в Польшу

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин близок к уходу из киевской команды. Такую информацию озвучили на Youtube-канале "ТаТоТаке".

По данным источника, Русин покинет "Динамо" и с большой долей вероятности окажется в аренде в польской "Легии". Варшавский клуб хочет выкупить игрока, однако боссы "Динамо" согласным пока только на аренду. Примечательно, что в "Легию" уходит также центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов, о трансфере которого сообщили польские СМИ.

По приходу Мирчи Луческу в "Динамо" Назарий полностью выпал из основной обоймы футболистов киевлян. В сезоне 2020/21 22-летний Русин сыграл лишь 19 минут, выйдя на замену в матче УПЛ. Transfermarkt оценивает форварда в € 1 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Легия" на сборе в ОАЭ одолела "Динамо".