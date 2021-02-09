Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
"Гай Юлий Цезарь - это салат": мама футболиста "Динамо" посоветовала сыну прочитать книжку (видео)
"Гай Юлий Цезарь - это салат": мама футболиста "Динамо" посоветовала сыну прочитать книжку (видео)

Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб

Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм a_shabanov

Украинский футболист "Динамо" Артем Шабанов вскоре присоединится к польской "Легии". Об этом сообщает sport.pl.

"Гай Юлий Цезарь - это салат": мама футболиста "Динамо" посоветовала сыну прочитать книжку (видео)

По информации источника переход 28-летнего центрального защитника в "Легию" - практически состоявшийся факт. Сообщается, что чемпион Польши уже договорился с киевлянами об аренде игрока сроком на полгода с возможностью выкупа по окончании сезона. На данный момент ведутся технические вопросы, в частности, оформление рабочей визы, которая позволит украинцу приехать и подписать контракт.

В сезоне 2020/21 Шабанов провел всего две игры в команде Мирчи Луческу и голевыми действиями не отмечался.

"Телеграф" напоминает, что на январском сборе в ОАЭ "Легия" нанесла "Динамо" первое поражение в сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 96

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Шабанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
02 "Из меня делают алкоголика": Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса" (видео)
03 Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
04 Футболист "Динамо" рассказал, как Луческу схватил его за бороду (видео)
05 Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного чемпионата мира (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь