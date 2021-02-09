Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб

Украинский футболист "Динамо" Артем Шабанов вскоре присоединится к польской "Легии". Об этом сообщает sport.pl.

По информации источника переход 28-летнего центрального защитника в "Легию" - практически состоявшийся факт. Сообщается, что чемпион Польши уже договорился с киевлянами об аренде игрока сроком на полгода с возможностью выкупа по окончании сезона. На данный момент ведутся технические вопросы, в частности, оформление рабочей визы, которая позволит украинцу приехать и подписать контракт.

В сезоне 2020/21 Шабанов провел всего две игры в команде Мирчи Луческу и голевыми действиями не отмечался.

"Телеграф" напоминает, что на январском сборе в ОАЭ "Легия" нанесла "Динамо" первое поражение в сезоне.