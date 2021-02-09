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"Гай Юлий Цезарь - это салат": мама футболиста "Динамо" посоветовала сыну прочитать книжку (видео)

"Гай Юлий Цезарь - это салат": мама футболиста "Динамо" посоветовала сыну прочитать книжку (видео)
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Украинский полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который недавно перебрался в "Ворсклу" на правах аренды, рассказал о последствиях своего интервью на шоу "Отдушивдушу". В вопросе о том, кто такой Гай Юлий Цезарь, правый вингер замешкался и в итоге ответил, что это салат. В интервью SportArenaTV Гео рассказал, что случилось с ним после этого ответа.

"В команде меня "убивали" за этот ответ. Я им объяснил, что я думал, что в вопросе присутствует какой-то подвох. Мне мама звонит: "Купи себе какую-то книжку и прочитай". Я ей говорю: "Мам, я знаю". Просто я так сказал, думая, что в таком легком вопросе есть прикол", - рассказал Цитаишвили,

Цитаишвили в "Отдушивдушу":

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" погорел в "Отдушивдушу" на вопросе о Чернобыле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 104

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Георгий Цитаишвили.
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