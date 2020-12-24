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Динамо подтвердило аренду чемпиона мира в Ворсклу

Динамо подтвердило аренду чемпиона мира в Ворсклу
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

20-летний перспективный полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили перебрался на правах аренды в Ворсклу. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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По информации пресс-службы Динамо, команды договорились об аренде чемпиона мира U-20 сроком до конца сезона 2020/21. Сообщается, что хавбек будет выступать за полтавчан с 1 января по 31 мая 2021 года.

В текущем сезоне Цитаишвили отыграл за Динамо в четырех матчах УПЛ и голевыми действиями не отмечался.

Напомним, помощник Луческу Огнен Вукоевич пролил свет на трансферные планы Динамо в зимний перерыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-динамовец Милевский подписал контракт с клубом УПЛ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Георгий Цитаишвили.

Автор:

Телеграф
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