Динамо подтвердило аренду чемпиона мира в Ворсклу

20-летний перспективный полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили перебрался на правах аренды в Ворсклу. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации пресс-службы Динамо, команды договорились об аренде чемпиона мира U-20 сроком до конца сезона 2020/21. Сообщается, что хавбек будет выступать за полтавчан с 1 января по 31 мая 2021 года.

В текущем сезоне Цитаишвили отыграл за Динамо в четырех матчах УПЛ и голевыми действиями не отмечался.

Напомним, помощник Луческу Огнен Вукоевич пролил свет на трансферные планы Динамо в зимний перерыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-динамовец Милевский подписал контракт с клубом УПЛ.