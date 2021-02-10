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Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим

Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Дата 13 февраля 2021 года станет исторической для "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.

Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб

Сообщается, что впервые в своей истории "Динамо" так рано проведет свой первый официальный поединок в году. Примечательно, что это будет игра на внутренней арене - в рамках 14-го тура вице-чемпионы Украины примут донецкий "Олимпик". Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка запланировано на 17:00.

До этого самыми ранними играми для "Динамо" были еврокубковые противостояния. 

  • 14.02.2015 - "Динамо" - "Бордо" 1:1
  • 14.02.2019 - "Олимпиакос" - "Динамо" 2:2
  • 15.02.2018 - АЕК - "Динамо" 1:1
  • 17.02.2005 - "Динамо" - "Вильярреал" 0:0 
  • 17.02.2011 - "Бешикташ" - "Динамо" 1:4

Далеко не все в восторге от столь раннего возобновления сезона в Украине, ведь сейчас по территории страны бушует непогода, а сильные морозы в Украине, по прогнозам синоптиков, продлятся аж до 20 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Динамо" откапывал свою засыпанную снегом машину лопатой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Киев, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол.
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