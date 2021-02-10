Первый официальный матч в 2021 году станет для "Динамо" историческим

Дата 13 февраля 2021 года станет исторической для "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевской команды.
Сообщается, что впервые в своей истории "Динамо" так рано проведет свой первый официальный поединок в году. Примечательно, что это будет игра на внутренней арене - в рамках 14-го тура вице-чемпионы Украины примут донецкий "Олимпик". Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка запланировано на 17:00.
До этого самыми ранними играми для "Динамо" были еврокубковые противостояния.
Далеко не все в восторге от столь раннего возобновления сезона в Украине, ведь сейчас по территории страны бушует непогода, а сильные морозы в Украине, по прогнозам синоптиков, продлятся аж до 20 февраля.
Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер "Динамо" откапывал свою засыпанную снегом машину лопатой.