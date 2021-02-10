Когда из Украины уйдут морозы: синоптик назвала дату

Снегопады, которые засыпали Украину в последние дни, продлятся до 15 февраля. После – ударят сильные морозы, которые начнут отступать после 20 февраля, вплоть до небольшой оттепели.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Так, наиболее холодно будет после 15 февраля. По словам синоптика, снегопады прекратятся, но ударят морозы по всей территории страны. На севере, западе отметки термометров будут опускаться до -18°С, местами до -24°С.

В то же время, в ближайшие дни в Украине ожидается еще два циклона, которые добавят "жару".

"Ждем подряд еще 2 циклона. 1-й будет менее активным. А 12-13 февраля - сильнее. В западных и северных областях прогнозируем большие снегопады. В центральных и восточных областях будет мокрый снег, на юге – дождь", - добавила Голеня.

Кроме того, не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, в большинстве областей ожидаются даже метели.

О том, что морозы поутихнут после 20 февраля, рассказывал "Телеграфу" и народный синоптик Леонид Горбань.