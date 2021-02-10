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Лидер "Динамо" поработал лопатой, спасая свой автомобиль (фото)

Лидер "Динамо" поработал лопатой, спасая свой автомобиль (фото)
14:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм carlosdepena

Непогода в Киеве застала врасплох уругвайского футболиста "Динамо" Карлоса Де Пену.

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Лидер вице-чемпионов Украины обнаружил свое припаркованное на улице авто полностью засыпанным снегом. В итоге Карлос взял лопату и полчаса освобождал свое транспортное средство из снежного плена. Рассказом о своей дополнительной тренировке Де Пена поделился в сторис в Instagram.

"Полчаса пришлось откапывать машину лопатой из сугроба", - пожаловался футболист.

Карлос Де Пена перешел в "Динамо" на правах свободного агента в конце сезона 2018/2019. После этого футболист застолбил за собой место основного игрока. В сезоне 2020/21 28-летний уругваец сыграл 19 матчей за киевлян во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 4 результативных передачи. Контракт левого вингера с "Динамо" заканчивается в конце 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.

"Телеграф" напоминает, что в конце 2020 года Де Пена впервые стал отцом. Теперь футболист будет явно искать способы быть поближе с семьей, которая осталась на родине и вскоре может покинуть "Динамо". К слову, на игрока уже засматривается клуб из МЛС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Де Пена забил потрясающий гол со штрафного в ворота БАТЭ на турецких сборах "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 203

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос де Пена.
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