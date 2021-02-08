Непогода охватила Киев: дороги столицы скованы пробками, полиция регулярно сообщает о ДТП (фото, видео)

С утра в понедельник, 8 февраля, на дорогах Киева утром наблюдаются значительные пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В частности, в пробках остановились проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большая кольцевая дорога. Также в пробках стоят улице Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.

Кроме этого, затруднено движение:

на бульварах Вацлава Гавела и Леси Украинки,

на Набережном шоссе

на улицах Набережно-Рыбацкая и Набережно-Крещатицкая

Помимо этого, пробки образовались возле станций метро:

"Контрактовая"

"Почтовая"

"Лыбидская"

"Лукьяновская"

"Театральная"

"Золотые Ворота"

"Дворец Спорта"

"Кловская"

"Олимпийская"

"Дворец Украина"

"Святошин"

"Нивки"

"Теремок"

"Ипподром"

Кроме того, по данным "Киевавтодора", снегоуборочная техника работает в столице, начиная с ночи.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали трое человек.