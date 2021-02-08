Непогода охватила Киев: дороги столицы скованы пробками, полиция регулярно сообщает о ДТП (фото, видео)

С утра в понедельник, 8 февраля, на дорогах Киева утром наблюдаются значительные пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
В частности, в пробках остановились проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большая кольцевая дорога. Также в пробках стоят улице Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.
Кроме этого, затруднено движение:
Помимо этого, пробки образовались возле станций метро:
Кроме того, по данным "Киевавтодора", снегоуборочная техника работает в столице, начиная с ночи.
Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали трое человек.