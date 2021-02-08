Последствия непогоды: на трассе "Киев-Чоп" маршрутка врезалась в снегоочистительную машину. Пострадали пассажиры (фото)

В понедельник, 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

ДТП случилось возле села Сынив Гощанского района.

"Травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

"Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство", - добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, по состоянию на 10.00 наблюдается местами небольшой снег во Львовской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской областях и в Киеве. В Закарпатской области - дождь.

Кроме того, по данным Администрации портов Украины, В порту "Черноморск" ограничено лоцманскую проводку и грузовые операции (ветер), в портах "Николаев", "Ольвия", "Рени" — ограничены грузовые операции с зерном (дождь, туман), а в портах "Южный" и "Одесса" ограничено лоцманскую проводку из-за ветра.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали семеро человек, в том числе двое детей.