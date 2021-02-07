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Под Тернополем в аварии "схлестнулись" Opel и Peugeot: много пострадавших (фото)

Под Тернополем в аварии "схлестнулись" Opel и Peugeot: много пострадавших (фото)
13:37 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 7 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали семеро человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Так, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучач, не справился с управлением и автомобиль на нерасчищенной дороге, выбросило на полосу встречного движения.

Авария в Тернопольской области с пострадавшими

"В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы", - говорится в сообщении.

Авария с пострадавшими в Терноольской области

На момент аварии в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых двое несовершеннолетних, а в другом авто - два человека.

При этом в результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а вот один из несовершеннолетних - тринадцатилетний парень, черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.

Как сообщал "Телеграф", ранее произошло ДТП в Тернопольской области с участием легковушки и комбайна.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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ДТП, Дети, Тернопольщина, Пострадавшие, Аварии.
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