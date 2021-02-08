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Киевское "Динамо" не оставила и следа от белорусского "БАТЭ": видео разгрома

Киевское "Динамо" не оставила и следа от белорусского "БАТЭ": видео разгрома
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Киевский клуб "Динамо" нанес сокрушительное поражение белорусскому БАТЭ в заключительном матче на сборах в Турции. 

Как сообщает Football.ua, первый мяч во врата белорусской команды забил Виктор Цыганков уже на седьмой минуте матча. 

В средине первого тайма разрыв закрепил  Карлос Де Пена, точно пробив в "девятку" со штрафного. 

Уже спустя четыре минуты, во время контратаки киевлян, защитник БАТЭ Борис Копитович отличился голом в свои ворота. 

По итогу первого тайма, счет составил 3:0 в пользу "Динамо". 

Во втором тайме основное противостояние началось лишь с 78-ой минуты, когда Шохбоз Умаров поразил ворота киевлян. Но уже на 84 минуте Миккель Дуэлунд забил четвертый гол в ворота БАТЭ. 

Впрочем, спустя две минуты отличился белорусский нападающий Антон Сарока, пробивший в дальний угол. 

Но окончательный разгром БАТЭ закрепил Жерсон Родригеш, отправивший мяч в ворота соперников на 88-й минуте матча. 

Как сообщалось ранее, 7 февраля, "Бетис" в рамках матча 22-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК БАТЭ.
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