Гризманн умудрился забить гол, пробив в сторону своих ворот (видео)

В воскресенье, 7 февраля, "Бетис" в рамках матча 22-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

В концовке первого тайма хозяева неожиданно вышли вперед. На 38-й минуте отличился Борха Иглесиас, который замкнул прострел Эмерсона с правого фланга. Каталонцы все никак не могли нащупать свою игру в атаке, и главный тренер "Блаугранас" Рональд Куман во втором тайме выпустил на поле Лионеля Месси. Через две минуты аргентинец забил шикарный гол, пробив с линии штрафной в ближний угол ворот Роблеса. На 68-й минуте разящая атака "Барселоны" завершилась крайне неудачным ударом Гризманна с пары метров, который в итоге пробил в сторону от ворот соперников, однако после этого мяч отскочил в ноги защитнику хозяев Виктору Руису Торре, а от него круглый залетел в ворота "Бетиса". На 75-й минуте Виктор Руис исправил свою оплошность и сравнял счет, замкнув головой навес Фекира со штрафного. За три минуты до конца основного времени форварду "Барсы" Франсишку Тринкану удался шальной выстрел с линии штрафной, который принес его команде важные три очка.

Видео гола Иглесиаса:

Видео гола Месси:

MESSI HAS BEEN ON THE PITCH FOR 2 MINUTES AND SCORES INSTANTLY!!!!!!!!!!!!!! 1-1 pic.twitter.com/nhIkstfJgZ

— mx (@MessiMX10i) February 7, 2021