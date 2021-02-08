Гризманн умудрился забить гол, пробив в сторону своих ворот (видео)

В воскресенье, 7 февраля, "Бетис" в рамках матча 22-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

В концовке первого тайма хозяева неожиданно вышли вперед. На 38-й минуте отличился Борха Иглесиас, который замкнул прострел Эмерсона с правого фланга. Каталонцы все никак не могли нащупать свою игру в атаке, и главный тренер "Блаугранас" Рональд Куман во втором тайме выпустил на поле Лионеля Месси. Через две минуты аргентинец забил шикарный гол, пробив с линии штрафной в ближний угол ворот Роблеса. На 68-й минуте разящая атака "Барселоны" завершилась крайне неудачным ударом Гризманна с пары метров, который в итоге пробил в сторону от ворот соперников, однако после этого мяч отскочил в ноги защитнику хозяев Виктору Руису Торре, а от него круглый залетел в ворота "Бетиса". На 75-й минуте Виктор Руис исправил свою оплошность и сравнял счет, замкнув головой навес Фекира со штрафного. За три минуты до конца основного времени форварду "Барсы" Франсишку Тринкану удался шальной выстрел с линии штрафной, который принес его команде важные три очка.

Видео гола Иглесиаса:

Видео гола Месси:

MESSI HAS BEEN ON THE PITCH FOR 2 MINUTES AND SCORES INSTANTLY!!!!!!!!!!!!!! 1-1 pic.twitter.com/nhIkstfJgZ — mx (@MessiMX10i) February 7, 2021

Видео автогола Виктора Руиса:

Feels like the perfect 11 second summary of Griezmann’s time at Barcelona pic.twitter.com/pDV0UcaD8n — Stu Holden (@stuholden) February 7, 2021

Видео гола Виктора Руиса:

Видео гола Тринкана:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Бетис" (30 очков) на 7-м месте в турнирной таблице Примеры, "Барселона" (43 очка) вернулась на вторую позицию. В следующем туре "Бетикос" отправятся в гости к "Вильярреалу" (14.02.2021), а "Блаугранас" примут "Алавес" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" избежала позора в кубковом матче с "Гранадой". А в 21-м туре Ла Лиги каталонцы расправились с "Атлетиком", Месси в том поединке забил красивый гол со штрафного.