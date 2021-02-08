Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)
Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)
Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)

Гризманн умудрился забить гол, пробив в сторону своих ворот (видео)

Гризманн умудрился забить гол, пробив в сторону своих ворот (видео)
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм antogriezmann

В воскресенье, 7 февраля, "Бетис" в рамках матча 22-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Бенито Вильямарин", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Месси приносит "Барселоне" 30% дохода

В концовке первого тайма хозяева неожиданно вышли вперед. На 38-й минуте отличился Борха Иглесиас, который замкнул прострел Эмерсона с правого фланга. Каталонцы все никак не могли нащупать свою игру в атаке, и главный тренер "Блаугранас" Рональд Куман во втором тайме выпустил на поле Лионеля Месси. Через две минуты аргентинец забил шикарный гол, пробив с линии штрафной в ближний угол ворот Роблеса. На 68-й минуте разящая атака "Барселоны" завершилась крайне неудачным ударом Гризманна с пары метров, который в итоге пробил в сторону от ворот соперников, однако после этого мяч отскочил в ноги защитнику хозяев Виктору Руису Торре, а от него круглый залетел в ворота "Бетиса". На 75-й минуте Виктор Руис исправил свою оплошность и сравнял счет, замкнув головой навес Фекира со штрафного. За три минуты до конца основного времени форварду "Барсы" Франсишку Тринкану удался шальной выстрел с линии штрафной, который принес его команде важные три очка.

Видео гола Иглесиаса:

Видео гола Месси:

Видео автогола Виктора Руиса:

Видео гола Виктора Руиса:

Видео гола Тринкана:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Бетис" (30 очков) на 7-м месте в турнирной таблице Примеры, "Барселона" (43 очка) вернулась на вторую позицию. В следующем туре "Бетикос" отправятся в гости к "Вильярреалу" (14.02.2021), а "Блаугранас" примут "Алавес" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" избежала позора в кубковом матче с "Гранадой". А в 21-м туре Ла Лиги каталонцы расправились с "Атлетиком", Месси в том поединке забил красивый гол со штрафного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,259

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Бетис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда мяч не хочет в ворота: удивительный момент из Австралии (видео)
02 Гвардиола нашел новое применение для Зинченко в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (видео)
03 В Бельгии футболист использовал спину, чтобы принять мяч (видео)
04 "Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)
05 Гризманн умудрился забить гол, пробив в сторону своих ворот (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь