Месси приносит "Барселоне" 30% дохода

На фоне скандала с публикацией личных данных контракта аргентинского футболиста Лионеля Месси с "Барселоной" появилась информация касательно заработка самого клуба на игроке. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, с момента подписания нового соглашения с каталонцами в 2017 году Месси принес в бюджет "Сине-гранатовых" € 619,2 млн, что на € 235,6 млн больше, чем составила зарплата футболиста. По итогам исследования стало известно, что 33-летний аргентинец приносит клубу около 30% доходов. Сообщается, что спонсорские контракты "Блаугранас" при наличии Месси и без него совершенно разные. Кроме того, "Барселона" получает немало дохода от продажи клубной атрибутики с лицом шестикратного обладателя "Золотого мяча", не говоря о реализации билетов на матчи до пандемии коронавируса.

"Телеграф" напоминает, что недавно газета El Mundo опубликовала детали контракта Лионеля с его командой. Согласно данным журналистов, Месси заработает за 4-летнее пребывание в стане каталонского суперклуба свыше полмиллиарда евро. "Барселона" уже заявила, что подаст в суд на издание за оглашение личных данных, которые повлекли репутационные потери. Примечательно, что после публикации Месси выдал шикарный матч в Ла Лиги, забив один из красивейших штрафных ударов в карьере. Однако такой слив личной информации не понравился игроку, и Лионель вскоре может сменить прописку.