Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зидан только одним способом может сохранить работу в "Реале"
Зидан только одним способом может сохранить работу в "Реале"
Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)
Экс-футболист "Динамо" рассказал, как Кварцяный "зарядил в ухо вратарю" (видео)
Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом
Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом
Селезнев: Я начал бояться пить пиво (видео)
Селезнев: Я начал бояться пить пиво (видео)

Месси приносит "Барселоне" 30% дохода

Месси приносит "Барселоне" 30% дохода
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм leomessi

На фоне скандала с публикацией личных данных контракта аргентинского футболиста Лионеля Месси с "Барселоной" появилась информация касательно заработка самого клуба на игроке. Об этом сообщает издание Sport.es.

Контрольный выстрел для Месси: СМИ слили еще один пункт скандального контракта с "Барселоной"

По информации источника, с момента подписания нового соглашения с каталонцами в 2017 году Месси принес в бюджет "Сине-гранатовых" € 619,2 млн, что на € 235,6 млн больше, чем составила зарплата футболиста. По итогам исследования стало известно, что 33-летний аргентинец приносит клубу около 30% доходов. Сообщается, что спонсорские контракты "Блаугранас" при наличии Месси и без него совершенно разные. Кроме того, "Барселона" получает немало дохода от продажи клубной атрибутики с лицом шестикратного обладателя "Золотого мяча", не говоря о реализации билетов на матчи до пандемии коронавируса.

"Телеграф" напоминает, что недавно газета El Mundo опубликовала детали контракта Лионеля с его командой. Согласно данным журналистов, Месси заработает за 4-летнее пребывание в стане каталонского суперклуба свыше полмиллиарда евро. "Барселона" уже заявила, что подаст в суд на издание за оглашение личных данных, которые повлекли репутационные потери. Примечательно, что после публикации Месси выдал шикарный матч в Ла Лиги, забив один из красивейших штрафных ударов в карьере. Однако такой слив личной информации не понравился игроку, и Лионель вскоре может сменить прописку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 281

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"
02 Маркевич впервые высказался о зарплате в 700 тысяч гривен в месяц (видео)
03 Селезнев отреагировал на отчисление из "Колоса" (видео)
04 "Выпивал с Ворониным": СМИ раскрыли детали отчисления Селезнева из "Колоса"
05 Коваленко - игрок "Аталанты": "Шахтер" проводил украинца трогательными роликами (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь