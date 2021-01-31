"Барселона" отреагировала на слив данных о Месси

Футбольный клуб Барселона на своем официальном сайте выступил с заявлением касательно публикации информации о контракте Лионеля Месси с клубом.

Пресс-служба Сине-гранатовых сообщила, что клуб сожалеет о публикации в газете El Mundo, которая показала заработок аргентинца в стане "Блаугранас". В "Барселоне" отрицают любую причастность к утечке личных данных шестикратного обладателя "Золотого мяча". Кроме того, каталонцы подчеркнули, что будут принимать соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате данной публикации.

""Барселона" выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси , особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола", - гласит заявление суперклуба.

Отметим, в публикации El Mundo сообщается, что за четыре года Месси получит в "Барселоне" € 555 млн, из них € 138 млн за сезон - фиксированные плюс премии, чуть больше € 115 млн - подъемные за подписание контракта и почти € 78 млн - за лояльность.

"Телеграф" напоминает, что летом 2020 года Месси был намерен покинуть "Барселону", однако руководство клуба вынудило футболиста остаться.