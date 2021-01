Месси покорилось уникальное достижение в "Барселоне" (видео)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился голом в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Это взятие ворот стало рекордным для аргентинца.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" сравнял счет в игре, а также поучаствовал в победном для каталонцев голе. Таким образом, Лионель оформил свой 15-й гол в сезоне 2020/21, а его команда добыла волевую победу и пробилась в четвертьфинал Кубка Короля-2021.

По данным OptaJose, Месси демонстрирует результативность "15+" вот уже на протяжении 15 сезонов в "Барселоне".

