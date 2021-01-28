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Месси покорилось уникальное достижение в "Барселоне" (видео)

Месси покорилось уникальное достижение в "Барселоне" (видео)
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм leomessi

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился голом в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Это взятие ворот стало рекордным для аргентинца.

Месси пожалели за подлый удар соперника (видео)

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" сравнял счет в игре, а также поучаствовал в победном для каталонцев голе. Таким образом, Лионель оформил свой 15-й гол в сезоне 2020/21, а его команда добыла волевую победу и пробилась в четвертьфинал Кубка Короля-2021.

Видеообзор матча "Райо Вальекано" - "Барселона":

По данным OptaJose, Месси демонстрирует результативность "15+" вот уже на протяжении 15 сезонов в "Барселоне".

К слову, 33-летний аргентинец в кампании 2020/21 отдал также 6 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" с трудом переиграла "Эльче" в матче Ла Лиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.
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