Месси пожалели за подлый удар соперника (видео)

Нападающий Барселоны Лионель Месси получил минимальную дисквалификацию за свою выходку в игре за Суперкубок Испании-2020 против Атлетика. Об этом сообщает marca.

По информации источника, Федерация футбола Испании вынесла вердикт в деле Месси, который получил прямую красную карточку в матче с Атлетиком. В комитете по соревнованиям решили минимально наказать аргентинца, выдав ему двухматчевый бан.

"Телеграф" напоминает, что при счете 2:3 в пользу Атлетика Лионель не совладал с нервами и врезал рукой по голове форварду Басков Асьеру Вильялибре. Тот после удара оказался в нокдауне, и рефери решил посмотреть видеоповтор инцидента, после просмотра которого шестикратный обладатель "Золотого мяча" впервые на клубном уровне получил красную карточку. Сразу же после игры СМИ сообщали, что за такой проступок аргентинцу грозит 12-матчевая дисквалификация.

Видео агрессивного поведения Месси в игре с Атлетиком:

В сети также набирает популярность ролик, в котором показана обратная сторона поединка за Суперкубок Испании-2020. На нем представлены кадры, как игроки Атлетика также отмечаются неспортивным поведением в игре.

К слову, в отчете арбитр встречи посчитал, что данный фол "не был проявлением агрессии со стороны Месси", поэтому Лионель отделался лишь минимальным наказанием. Таким образом, бессменный лидер Барселоны пропустит кубковую игру своей команды с Корнельей (21.01.2021) и матч Ла Лиги против Эльче (24.01.2021).

На нашем сайте доступен полный видеообзор поединка за Суперкубок Испании Барселона - Атлетик.