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Барселона проиграла Атлетику в битве за Суперкубок Испании (видео)

Барселона проиграла Атлетику в битве за Суперкубок Испании (видео)
00:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В воскресенье, 17 января, Барселона встречалась с Атлетиком Бильбао в финальном матче за Суперкубок Испании-2020. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Севилье, завершилась в ничью в основное время, а в экстра-тайме Атлетик вырвал победу со счетом 2:3.

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В довольно ровном поединке счет открыли номинальные хозяева. На 40-й минуте французский нападающий Барселоны Антуан Гризманн после отскока ударом с метров 11-и вколотил мяч в ворота Симона. "Гости" не растерялись и уже спустя две минуты сравняли счет - Оскар де Маркос из убойной позиции легко замкнул блестящую передачу Иньяки Уильямса. Во втором тайме Барселона вновь вышла вперед и вновь голом отметился Гризманн, который на этот раз замкнул прострел Альбы с левого фланга. Казалось, каталонцы идут к первому титулу в 2021 году, однако на последней минуте основного времени вышедший на замену Асьер Вильялибре забил мяч в ворота тер Штегена после подачи со штрафного. В первом экстра-тайме нападающий Басков Иньяки Уильямс оформил победный гол. Испанский форвард разобрался с Гризманном, который оказался в защите, и ударом с линии штрафной поразил "девятку" ворот тер Штегена. В самой концовке поединка Лионель Месси получил прямую красную карточку за отмашку. Это удаление стало первым в клубной карьере для аргентинца.

Таким образом, Атлетик в третий раз завоевал Суперкубок Испании.

Видео гола Гризманна:

Видео гола Оскара де Маркоса:

Видео второго гола Гризманна:

Видео гола Вильялибре:

Видео гола Уильямса:

Видео удаления Месси:

"Телеграф" напоминает, что Суперкубок Испании-2020 проходил в формате "финала четырех". В полуфинале турнира Барселона лишь благодаря мастерству тер Штегена прошла Реал Сосьедад, а Атлетик и вовсе соорудил сенсацию, переиграв Реал. Примечательно, что игра за Кубок Испании-2020 до сих пор не сыграна по решению финалистов - Реал Сосьедад и Атлетик хотят сыграть решающий матч со зрителями на трибунах весной 2021 года.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 205

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ФК Барселона, Футбол, Суперкубок Испании, ФК Атлетик Б.
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