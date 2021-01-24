Скачать
Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Отправленный в нокаут Макгрегор стал героем множества фотожаб
Отправленный в нокаут Макгрегор стал героем множества фотожаб
Российский лыжник ударил соперника палкой, а затем снес целую сборную (видео)
Российский лыжник ударил соперника палкой, а затем снес целую сборную (видео)
Ювентус справился с Болоньей в Серии А (видео)
Ювентус справился с Болоньей в Серии А (видео)
Боксер-чемпион разгромно проиграл претенденту (видео)
Боксер-чемпион разгромно проиграл претенденту (видео)

Сокомандник Месси "украл" гол (видео)

Сокомандник Месси "украл" гол (видео)
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В воскресенье, 24 января, Барселона проводила выездной поединок 20-го тура чемпионата Испании 2020/21 против Эльче. Встреча состоялась на "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро" и завершилась со счетом 0:2 в пользу Барселоны.

Месси пожалели за подлый удар соперника (видео)

Гости открыли счет под занавес первого тайма. На 39-й минуте поединка полузащитник хозяев Эмилиано Ригони срезал мяч в свои ворота после прострела слева, однако хавбек Барселоны Френки Де Йонг на самой "ленточке" успел коснуться мяча последним и гол записали на него.  Под занавес поединка Де Йонг прорвался в чужую штрафную и исполнил мягкий навес, а набежавший Рики Пуч расстрелял ворота Бадии.

Лидер Барселоны Лионель Месси не сыграл в этой игре, так как был дисквалифицирован за свой проступок в матче за Суперкубок Испании.

Видео гола Де Йонга:

Видео гола Пуча:

Эта победа вывела Барселону (37 очков) на 3-е место в турнирной таблице Примеры, Эльче (17 очков) - предпоследний. В следующем туре Сине-гранатовые примут Атлетик (31.01.2021), а Зелено-полосатые сыграют в гостях с Валенсией (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Короля-2021.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 497

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Эльче.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
02 Боксер-чемпион разгромно проиграл претенденту (видео)
03 Российский лыжник ударил соперника палкой, а затем снес целую сборную (видео)
04 Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут (видео)
05 Макгрегор - Порье: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь