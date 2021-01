Сокомандник Месси "украл" гол (видео)

В воскресенье, 24 января, Барселона проводила выездной поединок 20-го тура чемпионата Испании 2020/21 против Эльче. Встреча состоялась на "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро" и завершилась со счетом 0:2 в пользу Барселоны.

Гости открыли счет под занавес первого тайма. На 39-й минуте поединка полузащитник хозяев Эмилиано Ригони срезал мяч в свои ворота после прострела слева, однако хавбек Барселоны Френки Де Йонг на самой "ленточке" успел коснуться мяча последним и гол записали на него. Под занавес поединка Де Йонг прорвался в чужую штрафную и исполнил мягкий навес, а набежавший Рики Пуч расстрелял ворота Бадии.

Лидер Барселоны Лионель Месси не сыграл в этой игре, так как был дисквалифицирован за свой проступок в матче за Суперкубок Испании.

Видео гола Де Йонга:

De Jong with a Ronaldo-Esque goal. Is there anything he can’t do? pic.twitter.com/rmMA90d4Ys