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"Вратарь-танкист" едва не выбил Барселону из Кубка Испании (видео)

"Вратарь-танкист" едва не выбил Барселону из Кубка Испании (видео)
Обновлено 00:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ue_cornella

В четверг, 21 января, Барселона в рамках матча 1/16 финала Кубка Короля-2021 проводила выездной поединок с командой Сегунды Б - Корнельей. Встреча, проходившая в Корнелье-де-Льобрегат на стадионе с искусственным покрытием "Мунисипаль де ля Вия Феррия", в основное время завершилась со счетом 0:0, а в экстра-таймах Сине-гранатовые таки дожали представителя третьего футбольного дивизиона Испании. Итоговый счет 0:2 в пользу Барселоны.

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Команды провели абсолютно равный поединок, если не считать два пенальти каталонцев. С 11-метровым от Миралема Пьянича справился вратарь хозяев Рамон Хуан Рамирес, игравший в защитном шлеме, а второй удар уже исполнил Усман Дембеле, который решил схитрить и пробил по центру, но только обхитрил лишь себя. В итоге поединок в основное время завершился ничьей 0:0. А дебюте первого экстра-тайма Усман Дембеле мощнейшим выстрелом все-таки прошил поймавшего кураж вратаря Корнельи. Под занавес поединка каталонцы забили еще - Мартин Брейтуэйт закатил мяч в пустые ворота после передачи Педри.

Отметим, хозяева доигрывали поединок вдесятером после удаления Элберта Фернандеса на 118-й минуте, грубо сыгравшего против Араухо.

Видео пенальти Пьянича:

Видео пенальти Дембеле:

Видео гола Дембеле:

Видео гола Брейтуэйта:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1/16 финала Кубка Испании Реал сенсационно проиграл команде из Сегунды Б и вылетел из турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, Кубок Испании, ФК Корнелья.
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