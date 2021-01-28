Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

В среду, 27 января, "Барселона" сыграла выездной поединок в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании-2021 против "Райо Вальекано". Встреча, проходившая на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.
Каталонцы играли лучше и создали уйму моментов у ворот Димитриевски, однако родное поле было на стороне "Райо". На 63-й минуте Фран Гарсия после нелепой игры Лангле в защите неожиданно вывел "Пчел" вперед. Именитые гости собрались и довольно быстро отыгрались усилиями своего лидера Лионеля Месси, который переправил мяч в пустые ворота после передачи Гризманна. "Сине-гранатовые" не сбавляли обороты, что вылилось в победный гол Френки де Йонга, которому ассистировал Альба.
Отметим, Лионель вернулся на поле, отбыв дисквалификацию за свой проступок в матче за Суперкубок Испании. К слову, Месси провел свой 76-й поединок в Кубке Короля, что является новым рекордом. Аргентинец по этому показателю опередил бывшего нападающего "Барселоны" Хосепа Самитьера (75 матчей).
Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!
Josep Samitier
Andrés Iniesta
Vicenç Piera
Xavi pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021
Видео гола Франа Гарсии:
Видео гола Месси:
Видео гола: де Йонга:
Таким образом, Барселона пробилась в четвертьфинал турнира. "Телеграф" напоминает, что в 1/16 финала КИ-2021 Барселона с большими проблемами выбила "Корнелью".
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" с украинцем Луниным в составе сенсационно отлетел от "Алькояно".