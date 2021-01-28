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Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 27 января, "Барселона" сыграла выездной поединок в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании-2021 против "Райо Вальекано". Встреча, проходившая на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Сокомандник Месси "украл" гол (видео)

Каталонцы играли лучше и создали уйму моментов у ворот Димитриевски, однако родное поле было на стороне "Райо". На 63-й минуте Фран Гарсия после нелепой игры Лангле в защите неожиданно вывел "Пчел" вперед. Именитые гости собрались и довольно быстро отыгрались усилиями своего лидера Лионеля Месси, который переправил мяч в пустые ворота после передачи Гризманна. "Сине-гранатовые" не сбавляли обороты, что вылилось в победный гол Френки де Йонга, которому ассистировал Альба. 

Отметим, Лионель вернулся на поле, отбыв дисквалификацию за свой проступок в матче за Суперкубок Испании. К слову, Месси провел свой 76-й поединок в Кубке Короля, что является новым рекордом. Аргентинец по этому показателю опередил бывшего нападающего "Барселоны" Хосепа Самитьера (75 матчей).

Видео гола Франа Гарсии:

Видео гола Месси:

Видео гола: де Йонга:

Таким образом, Барселона пробилась в четвертьфинал турнира. "Телеграф" напоминает, что в 1/16 финала КИ-2021 Барселона с большими проблемами выбила "Корнелью"

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" с украинцем Луниным в составе сенсационно отлетел от "Алькояно".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, ФК Райо Вальекано, Кубок Испании.
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