Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

В среду, 27 января, "Барселона" сыграла выездной поединок в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании-2021 против "Райо Вальекано". Встреча, проходившая на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Каталонцы играли лучше и создали уйму моментов у ворот Димитриевски, однако родное поле было на стороне "Райо". На 63-й минуте Фран Гарсия после нелепой игры Лангле в защите неожиданно вывел "Пчел" вперед. Именитые гости собрались и довольно быстро отыгрались усилиями своего лидера Лионеля Месси, который переправил мяч в пустые ворота после передачи Гризманна. "Сине-гранатовые" не сбавляли обороты, что вылилось в победный гол Френки де Йонга, которому ассистировал Альба.

Отметим, Лионель вернулся на поле, отбыв дисквалификацию за свой проступок в матче за Суперкубок Испании. К слову, Месси провел свой 76-й поединок в Кубке Короля, что является новым рекордом. Аргентинец по этому показателю опередил бывшего нападающего "Барселоны" Хосепа Самитьера (75 матчей).

Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!



— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021