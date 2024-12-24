Весь жир моментально исчезнет: как справиться с грязью на газовой плите без лишних усилий

Удалить грязь можно без использования химии

Чистка газовой плиты – не самое приятное занятие, но от этого зависит не только чистота кухни, но и ваша безопасность. Загрязненные горелки и решетки повышают расход газа и могут стать причиной пожара. Регулярная уборка помогает избежать неприятных ситуаций и сохраняет плиту в отличном состоянии. Хорошая новость – для этого необязательно покупать дорогие средства, ведь простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне, отлично справятся с задачей.

"Телеграф" собрал полезные советы и лайфхаки, которые помогут справиться с этой задачей быстро и эффективно.

Чем почистить газовые горелки

Засорившиеся горелки – частая проблема, но ее легко решить с помощью подручных средств. Для этого приготовьте специальную смесь.

Вам понадобятся дрожжи, лимонный сок, уксус и зубная паста. В миске смешайте 8 г дрожжей, 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку зубной пасты.

Снимите горелки с плиты и погрузите в емкость с горячей водой, добавив сок одного лимона. Подождите 15 минут. С помощью губки или старой зубной щетки нанесите приготовленную густую смесь на горелки. Хорошо промойте горелки под проточной водой и тщательно высушите перед установкой на плиту.

Как почистить решетку газовой плиты

Решетка часто загрязняется жировыми отложениями и прилипшими частицами пищи. Есть простой способ вернуть ей чистоту.

Смешайте 15 г разрыхлителя, 1 столовую ложку уксуса и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Аккуратно распределите смесь по поверхности решетки с помощью губки или кисточки. Оставьте на 15 минут. Дайте смеси подействовать, чтобы растворить жир и грязь. Тщательно промойте решетку под водой и оставьте высохнуть.

Регулярная очистка плиты значительно упрощает уход за ней. Постарайтесь удалять загрязнения сразу после приготовления пищи – это сэкономит ваше время и силы в будущем.

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