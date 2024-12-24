Весь жир моментально исчезнет: как справиться с грязью на газовой плите без лишних усилий
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Удалить грязь можно без использования химии
Чистка газовой плиты – не самое приятное занятие, но от этого зависит не только чистота кухни, но и ваша безопасность. Загрязненные горелки и решетки повышают расход газа и могут стать причиной пожара. Регулярная уборка помогает избежать неприятных ситуаций и сохраняет плиту в отличном состоянии. Хорошая новость – для этого необязательно покупать дорогие средства, ведь простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне, отлично справятся с задачей.
"Телеграф" собрал полезные советы и лайфхаки, которые помогут справиться с этой задачей быстро и эффективно.
Чем почистить газовые горелки
Засорившиеся горелки – частая проблема, но ее легко решить с помощью подручных средств. Для этого приготовьте специальную смесь.
Вам понадобятся дрожжи, лимонный сок, уксус и зубная паста. В миске смешайте 8 г дрожжей, 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку зубной пасты.
- Снимите горелки с плиты и погрузите в емкость с горячей водой, добавив сок одного лимона. Подождите 15 минут.
- С помощью губки или старой зубной щетки нанесите приготовленную густую смесь на горелки.
- Хорошо промойте горелки под проточной водой и тщательно высушите перед установкой на плиту.
Как почистить решетку газовой плиты
Решетка часто загрязняется жировыми отложениями и прилипшими частицами пищи. Есть простой способ вернуть ей чистоту.
- Смешайте 15 г разрыхлителя, 1 столовую ложку уксуса и 1 столовую ложку средства для мытья посуды.
- Аккуратно распределите смесь по поверхности решетки с помощью губки или кисточки.
- Оставьте на 15 минут. Дайте смеси подействовать, чтобы растворить жир и грязь.
- Тщательно промойте решетку под водой и оставьте высохнуть.
Регулярная очистка плиты значительно упрощает уход за ней. Постарайтесь удалять загрязнения сразу после приготовления пищи – это сэкономит ваше время и силы в будущем.
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