Пережила выкидыш, смерть мужа и ушла из кино: как сейчас выглядит Людмила из "Москва слезам не верит"

Ирина давно старается избегать публичности

Советская актриса Ирина Муравьева так же, как и ее коллега по фильму "Москва слезам не верит" Вера Алентова, перестала сниматься в кино. Ей сейчас 75 лет и она редко появляется на светских мероприятиях.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба провинциалки Людмилы из культового советского фильма "Москва слезам не верит". Мы узнали некоторые факты о жизни Ирины Муравьевой.

Чем известна Ирина Муравьева

Актриса Ирина Муравьева родилась в 1949 году в Москве, и с детства родители привили ей любовь к театру. В школе Ирина начала выступать в спектаклях и на концертах и еще в подростковом возрасте поняла, что хочет связать свою судьбу с актерством. Правда, поступить в театральный институт Муравьевой удалось только с третьего раза, она стала студенткой ГИТИСа.

Ирина Муравьева в молодости

Карьера в театре у Ирины складывалась удачно, а с 1965 года она открыла для себя мир кино. Ее дебют состоялся в фильме "Дети Дон Кихота", далее Ирина снялась в киноленте "Письмо из юности" и "Зерно риса".

Но настоящая популярность пришла к ней после выхода мелодрамы "Москва слезам не верит", где Муравьева сыграла провинциалку Людмилу Свиридову. После фильма на актрису буквально посыпались предложения о совместной работе.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Не менее успешным стал для актрисы и фильм "Карнавал", но его съемки обернулись для Муравьевой личной трагедии. В момент работы над кинокартиной девушка была беременна и во время катания на коньках получила травму, в результате которой потеряла ребенка.

Ирина пережила утрату и продолжала заниматься любимым делом. В 2010 году она взяла перерыв в карьере, затем снова вернулась на экраны, снявшись в "Московском романсе" и альманахе "Одесский пароход".

Ирина Муравьева пережила выкидыш

Где сейчас Ирина Муравьева и как выглядит

Актриса Ирина Муравьева является одной из самых закрытых советских актрис. Она пыталась избежать публичности даже когда была на пике популярности, поскольку была весьма неуверенной в себе. Но это не помешало ей найти любовь и заключить удачный брак.

В 1973 году Ирина вышла замуж за режиссера Леонида Эйдлина, с которым прожила более 40 лет. В браке у них родилось двое сыновей: Даниил и Евгений. Супруг актрисы скончался в 2014 году и для нее это стало большим ударом, поэтому Ирина на несколько лет ушла в тень и не работала.

Ирина Муравьева вместе с мужем Леонидом

В последние годы она продолжает вести закрытый образ жизни, в СМИ ходили слухи, что Муравьева ушла в монастырь, но она эту информацию опровергла. Звезда фильма "Москва слезам не верит" сейчас живет в своей квартире в центре Москвы, в 2024 году она появилась в нескольких спектаклях в Малом театре.

Как Ирина Муравьева выглядит сейчас

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