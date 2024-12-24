Пережила викидень, смерть чоловіка і пішла з кіно: як зараз виглядає Людмила з фільму "Москва сльозам не вірить"

Ірина давно намагається уникати публічності

Радянська актриса Ірина Муравйова так само як і її колега по фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова перестала зніматися в кіно. Їй зараз 75 років, і вона рідко з’являється на світських заходах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалась доля провінціалки Людмили з культового радянського фільму "Москва сльозам не вірить". Ми дізналися деякі факти про життя Ірини Муравйової.

Чим відома Ірина Муравйова

Акторка Ірина Муравйова народилася у 1949 році в Москві, і з дитинства батьки прищепили їй любов до театру. У школі Ірина почала виступати у спектаклях та на концертах та ще у підлітковому віці зрозуміла, що хоче пов’язати свою долю з акторством. Щоправда, вступити до театрального інституту Муравйової вдалося лише з третього разу, вона стала студенткою ГІТІСу.

Ірина Муравйова в молодості

Кар’єра у театрі в Ірини складалася вдало, а з 1965 року вона відкрила для себе світ кіно. Її дебют відбувся у фільмі "Діти Дон Кіхота", далі Ірина знялася у кінострічці "Лист із юності" та "Зерно рису".

Але справжня популярність прийшла до неї після виходу мелодрами "Москва сльозам не вірить", де Муравйова зіграла провінціалку Людмилу Свиридову. Після фільму на актрису буквально посипалися пропозиції щодо спільної роботи.

Кадр із фільму "Москва сльозам не вірить"

Не менш успішним став для актриси й фільм "Карнавал", але його зйомки обернулися для Муравйової особистою трагедією. У момент роботи над кінокартиною дівчина була вагітна і під час катання на ковзанах зазнала травми, внаслідок якої втратила дитину.

Ірина пережила втрату та продовжувала займатися улюбленою справою. У 2010 році вона взяла перерву в кар’єрі, потім знову повернулася на екрани, знявшись у "Московському романсі" та альманаху "Одеський пароплав".

Ірина Муравйова пережила викидень

Де зараз Ірина Муравйова і як виглядає

Актриса Ірина Муравйова є однією із найбільш закритих радянських акторок. Вона намагалася уникнути публічності навіть коли була на піку популярності, оскільки була дуже невпевненою у собі. Але це не завадило їй знайти кохання та вдало вийти заміж.

У 1973 році Ірина одружилася з режисером Леонідом Ейдліним, з яким прожила понад 40 років. У шлюбі у них народилося двоє синів: Данило та Євген. Чоловік актриси помер у 2014 році, і для неї це стало великим ударом, тому Ірина на кілька років пішла в тінь і не працювала.

Ірина Муравйова разом із чоловіком Леонідом

В останні роки вона продовжує вести закритий спосіб життя, у ЗМІ ходили чутки, що Муравйова пішла в монастир, але вона цю інформацію спростувала. Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" зараз живе у своїй квартирі в центрі Москви, у 2024 році вона з'явилася у кількох спектаклях у Малому театрі.

Як Ірина Муравйова виглядає зараз

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