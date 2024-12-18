Встретились в цирке и до смерти были вместе: что известно про жену Никулина, сыгравшую с ним в "Бриллиантовой руке"

Татьяна сыграла эпизодические роли в трех фильмах, где снимался ее супруг

Советский актер Юрий Никулин, который похоронен в центре московского кладбища, стал настоящей звездой легендарного фильма "Бриллиантовая рука". Но мало кто знает, что в киноленте снялась вся его семья: жена Татьяна Покровская и сын Максим.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела супруга Юрия Никулина и какой была их история любви. Татьяна Никулина на 17 лет пережила возлюбленного и скончалась в 2014 году.

Что известно о супруге Юрия Никулина и сколько они прожили вместе

Актеры Юрий и Татьяна Никулины были образцовой парой, мечтающей дожить до "золотой свадьбы". Но в 1997 году актера не стало, а жена пережила его на 17 лет и скончалась в 84-летнем возрасте. У них остался единственный сын Максим, который обзавелся большой семьей и сейчас продолжает дело своих родителей.

Юрий Никулин с женой познакомился в цирке

Известно, что Юрий Никулин познакомился с супругой в 1949 году, когда Татьяна, будучи студенткой и любительницей верховой езды, тренировала лошадь для циркового номера, в котором участвовал Юрий. Они встретились в цирке, и актер пригласил Татьяну и ее подруг на выступление. Девушка пришла, но в тот вечер с Никулиным произошел неприятный инцидент, поскольку конь лягнул его так сильно, что Никулина забрали в больницу.

Жена Юрий Никулина Татьяна в молодости

После несчастного случая Татьяна решила навестить Юрия и под конец его выписки они уже официально были парой. Позже жена актера призналась, что Никулин понравился ей с первой минуты знакомства, поскольку обладал невероятным обаянием. А спустя полгода они сыграли свадьбу и поселились в коммунальной квартире.

Юрий Никулин с женой и сыном

Юрий активно занимался цирком, а Татьяна ему помогала, они вместе придумывали новые идеи для выступлений. А позже супруга и сама стала цирковой актрисой, она впервые вышла на манеж с мужем в пантомиме "Маленький Пьер", сыграв мальчика, поскольку была маленькая и худенькая.

Юрий Никулин с сыном Максимом

Татьяна и Никулин прожили вместе 47 лет и не расставались, поскольку и дома, и на работе были вместе. Когда Юрий активно начал сниматься в кино, жена вместе с ним постоянно ездила на гастроли, поскольку он не выносил разлуку с ней.

Юрий и Татьяна вместе играли в цирке и снимались в кино

Вместе с Никулиным Татьяна снялась в фильмах "Новенькая", "Точка, точка, запятая" и "Бриллиантовой руке", где сыграла эпизодическую роль экскурсовода, который водит "руссо туристо" по Стамбулу. А когда жена прошла фотопробы на главную роль в "Гусарской балладе" Никулин запретил ей идти на встречу с режиссером, заявив, что хочет, чтобы Татьяна всегда была рядом с ним.

Юрий и Татьяна Никулины в фильме "Бриллиантовая рука"

В одном из интервью Татьяна Покровская призналась, что не жалеет о том, что выбрала семью вместо карьеры, ведь она была счастлива в браке. Она пережила Юрия на 17 лет и не трогала в квартире его вещи, не делала ремонт, чтобы сохранить прежнюю атмосферу.

Юрий Никулин прожил с женой 47 лет

После того, как Никулина не стало, Татьяна вернулась в цирк и работала консультантом по творческим вопросам. Она разбирала архивы мужа, в частности его военные записи и очень трогательно его вспоминала. Сейчас цирком руководит сын и внуки Юрия Никулина.

Татьяна пережила Юрия Никулина на 17 лет

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит звезда "Бриллиантовой руки" Нина Гребешкова. Она сыграла в фильме жену Никулина.