Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)

В воскресенье, 31 января, "Барселона" в рамках центрального матча 21-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимала "Атлетик". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась минимальной победой каталонского клуба со счетом 2:1.

"Барселона" начала поединок очень активно, а самым заметным на поле был Лионель Месси. Сначала аргентинец не реализовал выход один на один, затем едва не сотворил чудо-гол, пробив грудью. После пристрелки шестикратный обладатель "Золотого мяча" забил фирменным ударом со штрафного. "Баски" выстроили внушительную "стенку", под которой лег 1 игрок, а еще один футболист прикрывал дальнюю штангу, но Месси как рукой положил мяч в дальнюю "девять", не обращая внимания ни на что.

Messi put it where no one could touch it pic.twitter.com/2Yaoo8QrUI — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2021

Второй тайм начался для "Атлетика" с быстрого гола. Банальный прострел с левого фланга и Жорди Альба под давлением форварда гостей забил в собственные ворота. А на 74-й минуте встречи Антуан Гризманн после прострела с правого фланга от Оскара Мингесы забил победный гол для свое команды.

Видео гола Месси, который стал для него 650 в карьере:

Видео автогола Альбы:

Видео гола Гризманна:

Эта победа подняла "Барселону" (40 очков) на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетик" (24 очка) - опустился на 11-е место. В следующем туре "Сине-гранатовые" сыграют в гостях с "Бетисом" (07.01.2021), а "Львы" проведут домашний поединок с "Валенсией" (07.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно "Барселона" и "Атлетик" провели финальный поединок за Суперкубок Испании-2021. В матче, что проходил в Севилье, "Баски" нанесли каталонцам сенсационное поражение и добыли свой третий подобный трофей в истории. В этой встрече Лионель Месси, зарплата которого в последний день января стала достоянием общественности, отметился неподобающим поведением, однако футбольные власти дали лишь минимальную дисквалификацию главной звезде Ла Лиги.

В прошлом туре Примеры "Барселона" расправилась с "Эльче", а "Атлетик" разгромил "Хетафе" (5:1). Кроме того, обе команды посреди недели провели матчи 1/8 финала Кубка Короля. "Барселона" не без проблем обыграла "Райо Вальекано", а "Атлетик" расправился с обидчиком "Реала" "Алькояно" (1:2).