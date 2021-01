Красивый штрафной удар Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" (видео)

В воскресенье, 31 января, "Барселона" в рамках центрального матча 21-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимала "Атлетик". Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась минимальной победой каталонского клуба со счетом 2:1.

"Барселона" начала поединок очень активно, а самым заметным на поле был Лионель Месси. Сначала аргентинец не реализовал выход один на один, затем едва не сотворил чудо-гол, пробив грудью. После пристрелки шестикратный обладатель "Золотого мяча" забил фирменным ударом со штрафного. "Баски" выстроили внушительную "стенку", под которой лег 1 игрок, а еще один футболист прикрывал дальнюю штангу, но Месси как рукой положил мяч в дальнюю "девять", не обращая внимания ни на что.

Messi put it where no one could touch it pic.twitter.com/2Yaoo8QrUI

— ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2021